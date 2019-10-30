سيرجي ليبيديف: نشاط مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يسهم في التعاون العسكري متعدد الجوانب

باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرجي ليبيديف قال في اجتماع مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقبلة المقام بباكو إن الموقف الحاسم بخصوص توطيد التعاون في المجال الأمني تم الاتفاق عليه مجددا خلال اجتماعات مجلس رؤساء الدول لرابطة الدول المستقلة في مدينة عشق آباد ومجلس رؤساء الحكومات للرابطة في موسكو.

واكد أن نشاط مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يسهم في التعاون العسكري متعدد الجوانب مضيفا أن كل لقاء لوزراء الدفاع للرابطة يثبت أن هناك مصالح مشتركة لتوسيع التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في الرابطة. وذكر أن اجندة الاجتماع الحالي تتضمن 20 مسألة.

كما ذكر سيرجي ليبيديف رئاسة رابطة الدول المستقلة تنتقل في العام الماضي الي أوزبكستان.