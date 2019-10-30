    • / سياسة

    سياسة


    سيرجي ليبيديف: نشاط مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يسهم في التعاون العسكري متعدد الجوانب

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرجي ليبيديف قال في اجتماع مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقبلة المقام بباكو إن الموقف الحاسم بخصوص توطيد التعاون في المجال الأمني تم الاتفاق عليه مجددا خلال اجتماعات مجلس رؤساء الدول لرابطة الدول المستقلة في مدينة عشق آباد ومجلس رؤساء الحكومات للرابطة في موسكو.

    واكد أن نشاط مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يسهم في التعاون العسكري متعدد الجوانب مضيفا أن كل لقاء لوزراء الدفاع للرابطة يثبت أن هناك مصالح مشتركة لتوسيع التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في الرابطة. وذكر أن اجندة الاجتماع الحالي تتضمن 20 مسألة.

    كما ذكر سيرجي ليبيديف رئاسة رابطة الدول المستقلة تنتقل في العام الماضي الي أوزبكستان.

    AZERTAG.AZ : سيرجي ليبيديف: نشاط مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يسهم في التعاون العسكري متعدد الجوانب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٢]
    وزير الدفاع يشيد باجتماع مجلس وزراء الدفاع في باكو
    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣١]
    وزير الدفاع يشيد باجتماع مجلس وزراء الدفاع في باكو
    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٢]
    عقد اجتماع مقبل لمجلس دفاع رابطة الدول المستقلة في باكو
    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣٠]
    مناقشات حول توسيع التعاون العسكري بين أذربيجان واوزبكستان
    سيرجي ليبيديف: نشاط مجلس وزراء الدفاع لرابطة الدول المستقلة يسهم في التعاون العسكري متعدد الجوانب