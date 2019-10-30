حجم الصادرات في القطاع غير النفطي يبلغ 1.4 مليون دولار

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ صادرات أذربيجان في القطاع غير النفطي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري مليار و413 مليون دولار أمريكي.

أفادت أذرتاج عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن حجم الصادرات في القطاع غير النفطي خلال 9 أشهر للعام الجاري ارتفع 206 مليون دولار أو 17 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

وتم تصدير منتجات القطاع غير النفطي خلال الفترة المذكورة إلى روسيا 465.6 مليون دولار وتركيا 304 مليون دولار وجورجيا 123.2 مليون دولار وسويسرا 125.4 مليون دولار وإيطاليا 34.4 مليون دولار.

كما أن صادرات القطاع غير النفطي إلى روسيا ارتفعت بنسبة 16 في المائة والى تركيا 10 في المائة والى جورجيا 26 في المائة والى إيطاليا 2.2 في المائة والى سويسرا 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.