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    أذربيجان: حجم العمليات بالبطاقات المصرفية للأجانب أكثر من 500 مليون دولار

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٢]

    باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

    صرح مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن حجم العمليات بالبطاقات البنكية للأجانب الذين زاروا أذربيجان خلال أشهر يناير-سبتمبر من العام الحالي بلغ 969 مليون مانات او ما يعادل 570 مليون دولار امريكي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: حجم العمليات بالبطاقات المصرفية للأجانب أكثر من 500 مليون دولار
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