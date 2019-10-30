أذربيجان: حجم العمليات بالبطاقات المصرفية للأجانب أكثر من 500 مليون دولار
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٢]
باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).
صرح مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن حجم العمليات بالبطاقات البنكية للأجانب الذين زاروا أذربيجان خلال أشهر يناير-سبتمبر من العام الحالي بلغ 969 مليون مانات او ما يعادل 570 مليون دولار امريكي.
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