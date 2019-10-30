ارتفاع حجم الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 17 في المائة

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفع حجم صادرات أذربيجان في القطاع غير النفطي مليار و413 مليون خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن تقرير موجز لإجمالي التصدير الصادر عن مركز تحليل الإصلاح الاقتصادي والاتصالات أن حجم الصادرات في القطاع غير النفطي خلال 9 أشهر للعام الجاري ارتفع 206 مليون دولار أو 17 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي.

وتم تصدير منتجات القطاع غير النفطي خلال الفترة المذكورة إلى روسيا 465.6 مليون دولار وتركيا 304 مليون دولار وجورجيا 123.2 مليون دولار وسويسرا 125.4 مليون دولار وإيطاليا 34.4 ملايين دولار.

كما أن صادرات القطاع غير النفطي إلى روسيا ارتفعت بنسبة 16 في المائة والى تركيا 10 في المائة والى جورجيا 26 في المائة والى سويسرا 119 في المائة والى إيطاليا 2.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.