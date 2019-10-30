معسكر تدريبي لمنتخب أذربيجان في اليونان

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سيقام معسكر تدريبي ومباريات رسمية لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 17 عاما في باكو في الفترة ما بين 6 – 9 نوفمبر وفي مدينة باترا اليونانية في الفترة ما بين 10 – 20 نوفمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم.