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    أذربيجان: تصدير طماطم بقيمة 142.3 مليون دولار في 9 أشهر

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]

    باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

    صرح مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه صدرت أذربيجان خلال أشهر يناير-سبتمبر من العام الجاري طماطم قيمتها 142.3 مليون دولار امريكي. ويليه في المركز الثاني تصدير الذهب بقيمة 120.8 مليون دولار (يقصد الذهب غير المستخدم لسك العملة) وتصدير البندق بقيمة 87.9 مليون دولار في المركز الثالث بقائمة المنتجات غير النفطية المصدرة الي الخارج.

    وبصفة عامة، بلغت قيمة الصادرات الأذربيجانية من الفواكه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 389

    8 مليون دولار ومن المنتجات البلاستيكية 152 مليون دولار ومن الألومينيوم ومشتقاته 152 مليون دولار ومن الياف القطن 86.7 مليون دولار ومن المنتجات الكيماوية 76.6 مليون دولار ومن الطاقة الكهربائية 62.9 مليون دولار ومن السكر 23.2 مليون دولار ومن المشروبات الكحولية وغير الكحولية 20.3 مليون دولار ومن الحديد ومشتقاته 46.7 مليون دولار امريكي.

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