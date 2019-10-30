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    إمكانية التعاون بين أذربيجان والبوسنة في مجال البناء والانشاء

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس ميلوراد دوديك رئيس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك اشار في مقابلته الصحفية مع قناة" RTRS" الصربية الي إمكانية التعاون في مجال البناء والانشاء بين أذربيجان والبوسنة والهرسك. وأضاف أن أذربيجان لها شركات قوية بكل من صربيا والبوسنة والهرسك منوها بأن أحد أكبر مشاريع أذربيجان في هذا المجال هو خط انابيب الغاز الطبيعي الذي يمر بأراضي البانيا واليونان وجنوب إيطاليا. وصرح بأنه من المتوقع مد هذا الخط في المستقبل الي صربيا والبوسنة والهرسك عبر سواحل الجبل الأسود وكرواتيا.

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