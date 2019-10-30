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    ندوة بعنوان " إمكانيات أذربيجان السياحية في الموسم الشتوي" في روسيا

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]

    باكو، 30 أكتوبر، (أذرتاج).

    انعقدت في العاصمة الروسية موسكو ندوة بعنوان " إمكانيات أذربيجان السياحية في الموسم الشتوي".

    وصرحت وكالة السياحة الأذربيجانية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن الندوة المذكورة حضرها حوالي 100 شخص يمثلون شركات السياحة الروسية.

    وتم تقديم لمشاركي الندوة معلومات مفصلة عن الخدمات التي يتم تقديمها للسياح في منتجعي "شاهداغ" وطوفانداغ" في الموسم الشتوي.

    الجدير بالذكر أنه بلغ عدد السياح الروس الذين زاروا أذربيجان خلال أشهر يناير-سبتمبر من العام الجاري 724 الف و730 سائح روسي بزيادة نسبتها 5.31 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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    ندوة بعنوان " إمكانيات أذربيجان السياحية في الموسم الشتوي" في روسيا ندوة بعنوان " إمكانيات أذربيجان السياحية في الموسم الشتوي" في روسيا ندوة بعنوان " إمكانيات أذربيجان السياحية في الموسم الشتوي" في روسيا