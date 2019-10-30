البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 31 أكتوبر
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 31 أكتوبر / تشرين الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 31 أكتوبر / تشرين الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٢]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [٢١:٠٦]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:١٠]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٢]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣١]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٤]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٠]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٨]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠١:٣٨]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٣.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣١]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢١]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٣]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٥]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك