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    الخارجية: حركة عدم الانحياز اعترفت بالطابع العدواني لسياسة أرمنيا

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:١٠]

    باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

    أصدرت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان بياناً حول دعم مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز المنعقد في باكو للسلامة الإقليمية لأذربيجان.

    وجاء في البيان الصادر عن المكتب الصحفي للوزارة والوارد إلى أذرتاج أن البيان الختامي لقمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الثامنة عشر بمشاركة 159 دولة أكد بإجماع الدول موقفها الحاسم حول النزاع الأرميني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية من جديد والذي يعتمد على قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. بهذا، تم اعتماد المبدأ السابق المتعلق بالنزاع في موقف حركة عدم الانحياز والذي ينص على أهمية حل النزاع على أساس سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة الحدود الدولية. ويؤكد البيان أنه لن تعترف أي دولة بشرعية الوضع الناشئ من احتلال أراضي جمهورية أذربيجان ولن تقدم أي مساعدة في الحفاظ على مثل هذا الوضع، بما في ذلك النشاط الاقتصادي في تلك المناطق ".

    كما جاء في البيان أن موقف حركة عدم الانحياز، هو الحال مع المنظمات الدولية الأخرى، يعتمد على قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومبادئ باندونغ التي تشكل أساس الحركة. وبالتالي، يدين البيان الختامي للحركة بشدة استخدام القوة غير القانونية وانتهاك الحدود المعترف بها دولياً والسلامة الإقليمية للبلدان. من أجل العمل "كضامن للأمن"، كما تدعي أرمينيا التي تشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة بسياستها العدوانية، من الضروري أولاً إنهاء المطالبات الإقليمية وفهم الوضع الأمني الحالي. إن حكومة أذربيجان ودستور البلاد هما وحدهما ضامنان للأمن لجميع السكان، بما في ذلك سكان منطقة قاره باغ الجبلية المحتلة وهكذا سيكون فيما بعد.

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