الخارجية: زعم وزير الدفاع الأرميني بأن "مشكلة قاره باغ قد وجدت حلها" هي حصيلة المخيلة المريضة

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

ردت ليلى عبد اللاييفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان، على سؤال وسائل الإعلام بخصوص إبداء الموقف عما قاله وزير الدفاع الأرمني قائلا إن "مشكلة قاره باغ قد وجدت حلها".

تفيد أذرتاج أن المتحدثة باسم الوزارة / ليلى عبداللاييف قالت " إن بيان مثل هذا الرأي من قبل وزير الدفاع لدولة الاحتلال لا يمكن أن يكون سوى نتاج المخيلة المريضة في حين تواصل مساعي الوسطاء الدوليين لحل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية.

أكدت ليلى عبد اللاييفا على أن النزاع الأرمني-الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية لن يجد حله إلا بعد تنفيذ مبادئ القانون الدولي تنفيذاً كاملاً واستعادة العدالة، فضلاً عن سيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية داخل الحدود المعترف بها دولياً، وفقاً لما يطالبه المجتمع الدولي.