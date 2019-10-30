حكمت حجييف: نعتبر قرار مجلس النواب الأمريكي حول ما يسمى ب"الإبادة الجماعية للأرمن" متحيزاً وغير عادل

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

ندين قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 296 حول ما يسمى ب"الإبادة الجماعية للأرمن" ونعتبره متحيزاً وغير عادل. ليس للقرار أي أساس سياسي أو قانوني أو تاريخي وتم اعتماده نتيجة لجهود مؤسسات اللوبي الأرمني.

هذا ما بينه حكمت حاجيف، رئيس قسم السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي لأذرتاج.

أشار حكمت حاجيف إلى إن أحداث ذلك الوقت يجب أن يتم التحقيق فيها من قبل المؤرخين وليس السياسيين. حولت أرمينيا ودوائر اللوبي الأرمنية ما يسمى "بالإبادة الجماعية للأرمن" إلى موضع للمضاربات السياسية. تحقيقا لهذه الغاية، يحاولون التستر على الجرائم التي ارتكبها الأرمن في جنوب القوقاز وغيرها من المناطق. لذلك، لا تقبل أرمينيا اقتراح تركيا بالتحقيق في أحداث تلك الفترة من قبل اللجنة التاريخية المشتركة. إن محاولات تزوير التاريخ و"إعادة كتابة التاريخ" واستخدامه للضغط السياسي غير مقبولة.