حرس الحدود: وحدات القوات المسلحة الأرمنية تطلق النار على عدة قرى والمواقع القتالية الاذربيجانية في قازاخ

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

اعتباراً من مساء يوم 29 أكتوبر انتهكت وحدات القوات المسلحة الأرمنية نظام وقف إطلاق النار بصورة متواصلة على الحدود الأذربيجانية الأرمنية في اتجاه عدة قرى ومواقعنا القتالية الحدودية لمحافظة قازاخ.

أفاد المكتب الصحفي لحرس الحدود الاذربيجانية لوكالة أذرتاج أنه تم إسكات جميع مواقع النيران لوحدات العدو في جميع الحالات.

يشار في التقرير إلى المعلومات الواردة في وسائل الإعلام الأرمنية حول انتهاك وقف إطلاق النار من قبل القوات الأذربيجانية تتعارض تماماً مع الواقع. اطلق أفراد قواتنا النيران على العدو رداً على استفزازات الجانب الآخر. على عكس القوات المسلحة الأرمنية، لم تُستخدم أي أسلحة في اتجاه المناطق السكنية والمدنيين.