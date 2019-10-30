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    سياسة


    اعتماد مفهوم التعاون العسكري لبلدان رابطة الدول المستقلة حتى عام 2025 في باكو

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٨]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    في اجتماع مجلس وزراء دفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والذي عقد في باكو في 30 أكتوبر، اعتمد مفهوم التعاون العسكري لبلدان رابطة الدول المستقلة حتى عام 2025.

    افادت وكالة أذرتاج أن الوزراء ناقشوا تطوير التعاون العسكري وحددوا الإجراءات المشتركة في المستقبل القريب.

    حسب المعلومات الواردة أن أعضاء المجلس ناقشوا مشروع مفهوم التعاون العسكري لبلدان رابطة الدول المستقلة حتى عام 2025 وإعداد النظام المشترك بخصوص الإشعاع والكيميائي والبيولوجي.

    تركز القرارات المتخذة في الاجتماع السابع والسبعين لمجلس وزراء دفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على تحسين نظام التعاون متعدد الأطراف في إطار رابطة الدول المستقلة وتسهم في تعزيز الشراكات متبادلة المنفعة في المجال العسكري.

     

    AZERTAG.AZ :اعتماد مفهوم التعاون العسكري لبلدان رابطة الدول المستقلة حتى عام 2025 في باكو
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