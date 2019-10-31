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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٢]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 60.78 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.17 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 55.14 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.08 دولار.

    AZERTAG.AZ : أسعار النفط في الأسواق العالمية
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