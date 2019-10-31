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    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١١:٢٩]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 20 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قايماقلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقريتي قويالي وزمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي باش قروند ويوسفجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ : قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم
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    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم