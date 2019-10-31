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    زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب فلبين

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٢:٠٥‎]

    طوكيو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم شواطئ الفلبين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأوروبي – المتوسطي أن مركز الزلزال وقع على بعد 35 كيلومترا من مدينة دافاو بجزيرة مينداناو وعلى عمق 20 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    يذكر أنه تم تسجيل زلزالين في جزيرة مينداناو منذ يومين. وأدت الكارثة الطبيعية إلى خسائر فادحة ومقتل تسعة أشخاص.

    AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب فلبين
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