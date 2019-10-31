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    جورجيا تستورد من أذربيجان 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٠]

    تبيليسي، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا من أذربيجان خلال أشهر يناير- سبتمبر من العام الجاري مليار و211.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية أن قيمة الغاز الطبيعي المورد من أذربيجان بلغ 200.8 مليون دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ : جورجيا تستورد من أذربيجان 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري
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