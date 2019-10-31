جورجيا تستورد من أذربيجان 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٠]
تبيليسي، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
استوردت جورجيا من أذربيجان خلال أشهر يناير- سبتمبر من العام الجاري مليار و211.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية أن قيمة الغاز الطبيعي المورد من أذربيجان بلغ 200.8 مليون دولار أمريكي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣١.١٠.٢٠١٩ [١١:١٨]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٠:٤٢]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٨]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١١:١٥]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١١:٢٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٧]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١١:١٨]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٠]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٢:١٨]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٤]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٥٤]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٥٠]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٠]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢١]
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٣]
٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥٥]
٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٥]
٢٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك