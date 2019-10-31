جورجيا تستورد من أذربيجان 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري

تبيليسي، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا من أذربيجان خلال أشهر يناير- سبتمبر من العام الجاري مليار و211.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بأكثر من 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية أن قيمة الغاز الطبيعي المورد من أذربيجان بلغ 200.8 مليون دولار أمريكي.