منتخب أذربيجان للمصارعة الحرة يشغل مركزا ثالثا في بطولة العالم
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٥:١٢]
باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج).
انتهت منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 سنة في العاصمة المجرية بودابيست.
افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للمصارعة بأن أذربيجان شاركت في البطولة بـ8 مصارعين مضيفا أن 5 منهم قد حصدوا ميداليات متنوعة منها ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين. بذلك حصل منتخب أذربيجان على المركز الثالث في البطولة بـ111 نقطة.
وقد حصل على المركز الأول روسيا ب145 نقطة والمركز الثاني ايران بـ139 نقطة.
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