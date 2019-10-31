اختيار باكو لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية تقييم دولي للإصلاحات في قطاع الابتكارات

باكو، 31 أكتوبر (أذرتاج).

اختيار باكو لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية تقدير دولي للإصلاحات الأذربيجانية في قطاع الابتكارات.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الخبير الاقتصادي وقار بايراموف.

أضاف الخبير أن الإصلاحات الجارية في الصناعة تحفّز تطور قطاع الابتكارات إلى جانب القطاعات التقليدية. إن تطوير صناعة الفضاء وقطاع الابتكارات يسمح بالحصول على أرباح أكثر وكذلك هو واجب من حيث عرض القدرات الابتكارية لاذربيجان. وهذا من المؤثرات المباشرة في الأرباح في القطاعات غير النفطية في أذربيجان. لاسيما فإن الواردات من هذا المجال مهمة جدا للميزانية.

كما زاد الخبير الاقتصادي ان أذربيجان جديد في مجال صناعة الفضاء. رغم هذا، تملك 3 أقمار اصطناعية عاملة.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية منظمة دولية معنية بأمور الفضاء ومقرها في باريس، وتأسس في عام 1951 كمنظمة غير حكومية لإقامة حوار بين العلماء في جميع أنحاء العالم، لطرح ومناقشة المعلومات حول التعاون الدولي للفضاء. لديها 340 عضوا من 68 بلدا في جميع أنحاء العالم.