ألمار محمدياروف يجتمع مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز وجورجيا

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز وجورجيا تويفو كلآر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن تويفو كلآر هنأ على حسن تنظيم اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز في أذربيجان.

أكد الوزير ألمار محمدياروف على أهمية القرار الذي تم تبنيه بشأن النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في الوثيقة الختامية لقمة باكو لحركة عدم الانحياز مشيرا إلى دعم 120 دولة أي ثلثي المجتمع الدولي لحل النزاع على أساس السلامة الإقليمية لأذربيجان والحدود المعترف بها دوليا وعدم الاعتراف بشرعية احتلال أراضينا، والى دعمها لتغيير هذا الوضع الراهن وبما في ذلك النشاط الاقتصادي غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

أعطى الوزير معلومات بالوضع الحالي لعملية تسوية نزاع قاراباغ الجبلية (ناغورني كاراباخ) القائم بين أرمنيا وأذربيجان.

وكما ناقش الجانبان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.