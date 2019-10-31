إنتاج 80.3 في المائة من المنتجات الصناعية في قطاع التعدين
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٩]
باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم إنتاج 80.3 في المائة من المنتجات الصناعية في قطاع التعدين بباكو خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم إنتاج 1.4 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.6 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات وتجهيزها.
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