ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 29.5 في المائة في العاصمة

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 29.5 في المائة في العاصمة خلال نصف العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن إنتاج النفط في قطاع التعدين خلال الأشهر التسعة انخفض 2.8 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.