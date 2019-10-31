النائبة الأولى لرئيس الجمهورية تحضر حفل افتتاح مدرسة داخلية في بيرشاغي بباكو

باكو، 31 أكتوبر (أذرتاج).

تفقدت النائبة الأولى لرئيس الجمهورية مهربان علييفا في 31 أكتوبر الظروف المهيأة في المدرسة الداخلية رقم 10 في بلدة بيرشاغي في باكو، ذلك بعد إعادة ترميمها.

أفادت وكالة أذرتاج ان السيدة مهربان علييفا شاهدت الصور المتعلقة بالوضعين السابق والحالي للمدرسة الداخلية.

قيل إن أعمال الترميم في مبنى المدرسة بدأت عام 2018.

تتألف المدرسة من وحدات للدريس والمبيت والاستراحة والاستعداد للدرس. تعمل في وحدة التدريس مختبرات الفيزياء والكيمياء والبيوجوليا وغرفتان لعلوم الحاسوب وغرفتان للتكنولوجيا وغرف الدرس. كما توجد في المبنى قاعة للمؤتمرات والاجتماع بسعة استيعابية 320 شخص ومطبخ بسعة استيعابية 320 شخص. تم تزويد كل الغرف بالمعدات والاشياء اللازمة.

يدرس في المدرسة حاليا 746 تلميذ في القسمين الروسي والاذربيجاني. عدد افراد طاقة التدريس 97 شخصا.