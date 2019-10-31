شركة أوكرانية تتقدم باقتراح تعاون للشركات في أذربيجان
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نادى صندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رجال الأعمال وأصحاب المشاريع لصدد مقترح تلقاها عن شركة أوكرانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أذبرومو أن شركة "Chumak" الأوكرانية متخصصة في إنتاج المنتجات الغذائية. الشركة هي أكبر منتج الطماطم في أوكرانيا وأوروبا الشرقية والوسطى.
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