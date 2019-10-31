رئيس وزراء جورجيا يتوجه في زيارة رسمية إلى تركيا
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
تبليسي، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
توجه رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا اليوم في زيارة رسمية إلى تركيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الجورجي أن رئيس الوزراء سيعقد عددا من الاجتماعات رفيعة المستوى في أنقرة على هامش زيارته.
يذكر أن جيورجي جاخاريا قام بزيارته الخارجية الأولى إلى أذربيجان بعد تعيين رئيس الوزراء الجورجي.
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