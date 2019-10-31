زيادة إنتاج البنزين في باكو

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زاد إنتاج البنزين للسيارات في باكو خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن التكلفة الإجمالية للإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية بلغت خلال الأشهر التسعة إلى مليارين و401.5 مليون مانات بعد انخفاضها بنسة 1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفض إنتاج الكيروسين وزيت الوقود والبيتومين النفطي وفحم الكوك النفطي من المنتجات النفطية. وارتفع إنتاج البنزين للسيارات والبنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية.