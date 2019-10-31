    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٠]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني البارونة أيما نيكولسن.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٧:١١]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد مركز إعادة تأهيل الأطفال المعانين من التوحد (الاوتزم)
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎١]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٣]
    النائبة الأولى لرئيس الجمهورية تحضر حفل افتتاح مدرسة داخلية في بيرشاغي بباكو
    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:١٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني