النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني البارونة أيما نيكولسن.
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