باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني البارونة أيما نيكولسن.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده