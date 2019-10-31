باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج).

جرت جولة ثانية من مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والاماراتية في أبو ظبي.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن المشاورات ترأسها عن جانب اذربيجان رامز حسنوف نائب وزير الخارجية وعن جانب دولة الامارات خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والإنسانية وغيرها وكذلك التعاون بين البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية.

وأعرب نائب وزير الخارجية رامز حسنوف عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين مضيفا أن العلاقات الاقتصادية لا تعكس إمكانيات البلدين. وأشار الي توافر إمكانيات واسعة في المجال الاقتصادي التجاري مؤكدا على ضرورة توسيع قاعدة الاتفاقيات وتكثيف تبادل الزيارات بين رجال اعمال البلدين.

وقال رامز حسنوف إن هناك علاقات صداقة وثيقة بين رئيسي البلدين وكذلك بين الشعبين وجرت زيارات متبادلة في مختلف المستويات لافتا الي أن أذربيجان تولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات مع الدول العربية بما فيها الامارات العربية المتحدة.

ومن جهته قدم خليفة شاهين المرر تهانيه للجانب الاذربيجاني بمناسبة حسن تنظيم القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز التي استضافته باكو خلال 25-26 أكتوبر معربا عن شكره علي ما لقيه الوفد الاماراتي من اهتمام خلال مشاركته في اعمال القمة.

ومن جهته أعرب رامز حسنوف عن ارتياحه للتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية معبرا عن خالص شكره للجانب الاماراتي على دعمه لأذربيجان في منظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي.

وقدم نائب وزير الخارجية الاذربيجاني للجانب الاماراتي معلومات مفصلة عن نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا واذربيجاني مضيفا الي أنه يجب على مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي وعلى المجتمع الدولي زيادة مساعيها لتسوية النزاع في إطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها. كما أعرب رامز حسنوف عن خالص شكره للجانب الاماراتي ملتزما بالقانون الدولي في التصدي لدخول المنتجات التي تُصنع في منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية المحتلة وفي أراضي أذربيجان المحتلة الأخرى الي السوق الاماراتي.

واكد الجانبان على أهمية الاجتماع السابع للجنة الحكومية الأذربيجانية الإماراتية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المزمع عقده في نوفمبر القادم بالعاصمة الأذربيجانية باكو متبادلين الآراء حول المجالات التي ستناقش اثناء الاجتماع المذكور.

وتطرق الجانبان الي العلاقات القائمة بين البلدين في مجال السياحة وذكرا بكل الامتنان تضاعف عدد السياح من دولة الامارات الي أذربيجان 3 مرات. كما رفع رامز حسنوف امام الجانب الاماراتي مسألة اعفاء المواطنين الاذربيجانيين من تأشيرة الدخول الي الامارات وذلك بهدف زيادة التدفق السياحي بشكل متبادل.

كما تمت الإشارة الي أهمية توسيع العلاقات بين البلدين في المجال الثقافي وإقامة أيام ثقافية بشكل متبادل وتنظيم معارض وندوات.

وفي ختام اللقاء دعا رامز حسنوف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية خليفة شاهين المرر لزيارة أذربيجان.