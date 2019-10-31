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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎١]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تفقدت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم في 31 أكتوبر حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف للعاصمة باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قدمت للنائبة الأولى للرئيس معلومات عن الظروف المهيأة لدى مؤسسة التعليم.

    أحيطت علما بان حضانة وروضة الأطفال أنشئت في عام 1963. تم تنفيذ إصلاح شامل للمبنى بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف في عام 2018.

    حضانة وروضة أطفال مكونة من طابقين ومبنيين بسعة 95 سرير وخمس مجموعات.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو
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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو