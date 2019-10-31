باكو في شبكة المدن المبدعة لليونيسكو

باريس، 31 أكتوبر، (أذرتاج).

انضمت مدينة باكو الأذربيجانية الي شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيسكو في التصميم وذلك بجهود مشتركة من وزارتي الثقافة والخارجية وممثلية أذربيجان الدائمة لدى منظمة اليونيسكو.

وقدم أدخلت منظمة اليونيسكو 66 مدينة من 44 بلدا لقائمة شبكة المدن المبدعة للمنظمة بمناسبة يوم مدن العالم المصادف 31 أكتوبر.

الجدير بالذكر أن مدينة شاكي الأذربيجانية ضمن قائمة شبكة المدن المبدعة في الفن والحرف منذ عام 2017م.