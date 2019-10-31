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    ثقافة


    باكو في شبكة المدن المبدعة لليونيسكو

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣١]

    باريس، 31 أكتوبر، (أذرتاج).

    انضمت مدينة باكو الأذربيجانية الي شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيسكو في التصميم وذلك بجهود مشتركة من وزارتي الثقافة والخارجية وممثلية أذربيجان الدائمة لدى منظمة اليونيسكو.

    وقدم أدخلت منظمة اليونيسكو 66 مدينة من 44 بلدا لقائمة شبكة المدن المبدعة للمنظمة بمناسبة يوم مدن العالم المصادف 31 أكتوبر.

    الجدير بالذكر أن مدينة شاكي الأذربيجانية ضمن قائمة شبكة المدن المبدعة في الفن والحرف منذ عام 2017م.

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