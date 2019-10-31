النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد مركز إعادة تأهيل الأطفال المعانين من التوحد (الاوتزم)

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زارت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا اليوم في 31 أكتوبر مركز إعادة تأهيل الأطفال المعانين من التوحد (الاوتزم) التابع للاتحاد العام "معا وصحية" بحي نريمانوف للعاصمة باكو. يعمل المركز بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا التقت بالأطفال وتعرفت على الظروف المهيأة فيه وخدمات إعادة التأهيل.