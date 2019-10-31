إنتاج أكثر من 1.6 مليون طن من وقود الديزل خلال 9 أشهر

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنتج مليون و635.4 ألف طن من وقود الديزل في باكو خلال 9 أشهر من العام الجاري.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أنه انتج 914.9 ألف طن من البنزين للسيارات و202.4 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و460.1 ألف طن من الكيروسين و95 ألف طن من المازوت و17 ألف طن من زيوت التشحيم و185 ألف طن من القار النفطي و189.1 ألف طن من فحم الكوك النفطي.