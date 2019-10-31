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    إنتاج 27.8 مليون طن من البترول و17.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في باكو

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٢]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم إنتاج 27 مليونا و840.2 ألف طن من البترول و17 مليارا و866.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في باكو خلال أشهر يناير - سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 9 أشهر بلغت 23.8 مليار مانات وهو ارتفع بنسبة 0.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :إنتاج 27.8 مليون طن من البترول و17.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في باكو
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