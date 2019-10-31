وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف في الحادي والثلاثين من أكتوبر تويفو كلار المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز وأزمة جورجيا والوفد المرافق له.

وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لوكالة (أذرتاج) بأنه جرى في اللقاء تبادل الآراء حول الوضع الراهن في خطة الجبهة والحدود الارمينية الأذربيجانية. وذكر الفريق أول زاكر حسنوف أن 20 في المائة من أراضي أذربيجان المتعارف عليها دوليا ما زالت تحت الاحتلال الأرميني وأن عملية المفاوضات لم تسفر عنها حتى الان أي نتيجة إيجابية.

وقال الوزير الاذربيجاني إن الموقف غير البناء لأرمينيا هو أكبر عائق امام تسوية النزاع.

ومن جهته أشار تويفو كلار الي ضرورة تسوية سلمية للنزاع في أسرع وقت ممكن وذلك لضمان الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تؤيد مواصلة المفاوضات في هذا الخصوص.