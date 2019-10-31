إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٢]
باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وألمانيا وإسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال 9 أشهر من العام الجاري.
بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و239.8 مليون دولار أمريكي والى ألمانيا 726.8 مليون دولار والى إسبانيا 540.1 مليون دولار.
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