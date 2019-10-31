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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٢]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وألمانيا وإسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال 9 أشهر من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و239.8 مليون دولار أمريكي والى ألمانيا 726.8 مليون دولار والى إسبانيا 540.1 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي استيرادا للمنتجات الأذربيجانية
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