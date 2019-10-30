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    منح وزير الخارجية الروماني ميدالية الذكرى المئوية لتأسيس الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني

    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٢٧]

    بوخارست، 30 أكتوبر، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في رومانيا حسين نجفوف وزيرة الخارجية لهذا البلد رامونا مانيسكو. تبادل الجانبان آراءهما حول آفاق التعاون بين البلدين وناقشا قضايا تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في مشاريع الطاقة والنقل الإقليمية.

    وقام السفير حسين نجفوف، سفير أذربيجان بمنح السيدة الوزيرة ميدالية الذكرى المئوية لتأسيس الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني تقديراً لدورها ودعمها لتعزيز العلاقات الثنائية بصفتها عضو البرلمان الأوروبي للعلاقات بين البلدين مشيراً إلى أن الجانب الأذربيجاني يقدر عالياً هذا التعاون.

    أعربت السيدة رامونا مانيسكو عن امتنانها لحكومة أذربيجان على تقديرها الكبير لأنشطتها في تطوير العلاقات ومنحها الميدالية.

    قدمت الوزيرة تهانيها بمناسبة انتقال رئاسة حركة عدم الانحياز ومجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية إلى أذربيجان.

    إقبال حاجيف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    بوخارست

     

    AZERTAG.AZ :منح وزير الخارجية الروماني ميدالية الذكرى المئوية لتأسيس الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني
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