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    سباق الخيل الأخير لهذا الموسم

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢١:٤٦]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    سيقام سباق الخيل الأخير للموسم، والذي ينظمه اتحاد الفروسية لجمهورية أذربيجان (ARAF) ، في 3 نوفمبر في مركز بينا للفروسية.

    أفاد مصدر فيARAF لأذرتاج أنه في السباق الختامي لهذا الموسم سيقام إجمالي 6 سباقات لخيول الرهان و5 سباقات في الخبب.

    من المتوقع أن يتنافس يوم السباق أكثر من 40 خيلاً في الرهان وحوالي 50 خيلاً في مشية الخبب.

    من الجدير بالذكر أن دخول المرماح مجاني ويبدأ السباق في الساعة 11:00

    AZERTAG.AZ :سباق الخيل الأخير لهذا الموسم
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