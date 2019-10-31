الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

أفيد لوكالة أذرتاج من وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه في الاجتماع الذى عقد مع المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني إلى أذربيجان البارونة إيما نيكلسون في مقر وكالةDOST” التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي وتم التأكيد على فكرة عامة أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تتمتع بإمكانيات كبيرة لإقامة وتطوير التعاون بين الوكالات المعنية في المملكة المتحدة وتبادل الخبرات الإيجابية وفي المستقبل ستكون مفيدة للأطراف.

أعربت البارونة إيما نيكلسون عن ارتياحها لتنمية العلاقات الودية والشراكة بين البلدين. وأشارت إلى أن هناك فرصاً لمزيد من التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي والتأهيل الطبي والاجتماعي.