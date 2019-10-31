    • / مجتمع

    مجتمع


    الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان

    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٤٢]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    أفيد لوكالة أذرتاج من وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه في الاجتماع الذى عقد مع المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني إلى أذربيجان البارونة إيما نيكلسون في مقر وكالةDOST” التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي وتم التأكيد على فكرة عامة أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تتمتع بإمكانيات كبيرة لإقامة وتطوير التعاون بين الوكالات المعنية في المملكة المتحدة وتبادل الخبرات الإيجابية وفي المستقبل ستكون مفيدة للأطراف.

    أعربت البارونة إيما نيكلسون عن ارتياحها لتنمية العلاقات الودية والشراكة بين البلدين. وأشارت إلى أن هناك فرصاً لمزيد من التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي والتأهيل الطبي والاجتماعي.

    AZERTAG.AZ :الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
    توقيف 223 أجنبي وافد على مخالفة قانون الهجرة
    ١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٥‎]
    مشاركة وفد جهاز حرس الحدود في الاجتماع ال82 لمجلس قادة قوات حرس الحدود لرابطة الدول المستقلة
    ١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٢٢]
    وصال حسينوف: يمكن للمواطنين الأذربيجانيين الاقامة في كازاخستان لمدة 90 يوماً بدون تأشيرة
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٠]
    إعداد مقترحات حول حصة هجرة اليد العاملة لعام 2020
    الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان الاجتماع مع الوفد برئاسة المبعوثة التجارية لرئيسة مجلس الوزراء إلى أذربيجان