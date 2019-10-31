باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج أنجزت شركة الحفر لأبشيرون سوكار حفر بئر آخر في حقول "بولا دينيز". كما إفادوا في الشركة لأذرتاج أن شركة الحفر لأبشيرون سوكار أنجزت حفر البئر رقم 113 بعمق 6200 متر اعتباراً من القاعدة البحرية الثابتة رقم 6 بأمان بجودة جيدة ودون أي ضرر على البيئة. وصاحب الطلب لحفر البئر هو الوحدة الإنتاجية “أذنفط” التابعة لسوكار.

AZERTAG.AZ : حفر بئر آخر لشركة الحفر لأبشيرون سوكار في حقول "بولا دينيز"

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