    • / اقتصاد

    اقتصاد


    جورجيا تستورد من أذربيجان حوالي 70 مليون طن من النفط ومشتقاته

    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٣:١٩]

    تبليسي، 1 نوفمبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من تبليسي نقلا عن جهاز الإحصاء الوطنية الجورجية بأن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال أشهر يناير- سبتمبر من العام الجاري 67.7 مليون طن من النفط ومشتقاته بزيادة نسبتها 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد من أذربيجان حوالي 70 مليون طن من النفط ومشتقاته
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٢:٢٨]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٠١.١١.٢٠١٩ [١١:٥‎٠]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 64.42 دولار
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٤٦]
    حفر بئر آخر لشركة الحفر لأبشيرون سوكار في حقول "بولا دينيز"
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٩:٠٢]
    إنتاج 27.8 مليون طن من البترول و17.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في باكو
    جورجيا تستورد من أذربيجان حوالي 70 مليون طن من النفط ومشتقاته