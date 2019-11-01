جورجيا تستورد من أذربيجان حوالي 70 مليون طن من النفط ومشتقاته
AzerTAg.az
٠١.١١.٢٠١٩ [١٣:١٩]
تبليسي، 1 نوفمبر، (أذرتاج).
افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من تبليسي نقلا عن جهاز الإحصاء الوطنية الجورجية بأن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال أشهر يناير- سبتمبر من العام الجاري 67.7 مليون طن من النفط ومشتقاته بزيادة نسبتها 3.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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