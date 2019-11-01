حجم التجارة في باكو يتجاوز 15 مليار مانات خلال 9 أشهر

باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج).

بلغ حجم التجارة في العاصمة باكو خلال أشهر يناير-سبتمبر من العام الحالي 15 مليار و19.9 مليون مانات بزيادة قدرها 3.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن إدارة الإحصاء في مدينة باكو بأنه بلغت قيمة تجارة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ 6 مليارات و859.8 مليون مانات بزيادة قدرها 2.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. اما حجم تجارة المنتجات غير الغذائية فبلغت 8 مليارات و160.1 مليون مانات بزيادة نسبتها 4 في المائة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ذكرت إدارة الإحصاء أن 28.6 في المائة من السلع الاستهلاكية تم بيعها في الكيانات القانونية و47.3 في المائة في المنشئات التجارية التي تتبع لأصحاب المشاريع الفردية و24.1 في المائة في اسواق المنتجات بالعاصمة.