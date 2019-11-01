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    سياسة


    تعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية

    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]

    باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج).

    أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الأول من نوفمبر مرسوما بتعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية.

    AZERTAG.AZ : تعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية
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    تعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية