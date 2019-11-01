باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج). أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الأول من نوفمبر مرسوما بتعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية.

AZERTAG.AZ : تعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية

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