تعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية
AzerTAg.az
٠١.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج).
أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الأول من نوفمبر مرسوما بتعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية.
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