رئيسا أركان تركيا وروسيا يبحثان الوضع الأمني في سوريا

باكو، 1 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

جاء اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق الأول يشار غولر ونظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن المسؤولين بحثا التطورات اليومية في سوريا.

يذكر أن أنقرة وموسكو وقعت مذكرة حول سوريا في 22 أكتوبر. في أعقاب المحادثات التي استمرت ست ساعات في مدينة سوتشي أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين من جديد التزامهما بوحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية والأمن القومي لتركيا. وانتهت القمة التركية الروسية في مدينة سوتشي بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم الانفصاليين الأتراك بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.