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    صندوق النفط نقل 654.85 مليون دولار إلى ميزانية الدولة

    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٠]

    باكو، 1 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    حولت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (سوكار) إلى ميزانية الدولة 654.85 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط نقل 654.85 مليون دولار إلى ميزانية الدولة
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