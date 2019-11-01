السيدة مهربان علييفا تهنئ الشعب الاذربيجاني بانضمام باكو الي قائمة شبكة المدن المبدعة لليونيسكو

باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج).

نشرت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تدوينة عبر صفحتها على موقع الانستغرام بمناسبة انضمام باكو الي قائمة شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيسكو في التصميم.

وجاء في تدوية السيدة مهربان علييفا أن مدينة باكو التي تتزين دائما بلآلئ العمارة الحديثة مع الحفاظ على واجهتها التاريخية تم ادراجها في قائمة شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيسكو في التصميم وذلك في اليوم العالمي للمدن المصادف 31 أكتوبر. وهنأت مهربان علييفا الشعب الاذربيجاني بهذه المناسبة الكريمة متمنية لكل مدن البلاد السلم والتطور ولسكانها السعادة والرفاهية.