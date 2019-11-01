    • / سياسة

    سياسة


    السيدة مهربان علييفا تهنئ الشعب الاذربيجاني بانضمام باكو الي قائمة شبكة المدن المبدعة لليونيسكو

    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٢]

    باكو، 1 نوفمبر، (أذرتاج).

    نشرت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تدوينة عبر صفحتها على موقع الانستغرام بمناسبة انضمام باكو الي قائمة شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيسكو في التصميم.

    وجاء في تدوية السيدة مهربان علييفا أن مدينة باكو التي تتزين دائما بلآلئ العمارة الحديثة مع الحفاظ على واجهتها التاريخية تم ادراجها في قائمة شبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيسكو في التصميم وذلك في اليوم العالمي للمدن المصادف 31 أكتوبر. وهنأت مهربان علييفا الشعب الاذربيجاني بهذه المناسبة الكريمة متمنية لكل مدن البلاد السلم والتطور ولسكانها السعادة والرفاهية.

    AZERTAG.AZ : السيدة مهربان علييفا تهنئ الشعب الاذربيجاني بانضمام باكو الي قائمة شبكة المدن المبدعة لليونيسكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١١.٢٠١٩ [١٧:٢١]
    تعيين سامر نورييف رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]
    مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والاماراتية
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٢]
    ألمار محمدياروف يجتمع مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب القوقاز وجورجيا
    ٣٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
    حكمت حجييف: نعتبر قرار مجلس النواب الأمريكي حول ما يسمى ب"الإبادة الجماعية للأرمن" متحيزاً وغير عادل
    السيدة مهربان علييفا تهنئ الشعب الاذربيجاني بانضمام باكو الي قائمة شبكة المدن المبدعة لليونيسكو