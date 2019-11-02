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    تجاوز سعر برميل النفط "برنت" 61 دولار

    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 61.69 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 2.07 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.20 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 2.02 دولار.

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر برميل النفط "برنت" 61 دولار
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