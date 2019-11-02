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    منتدى "أوراسيا 2019" المنعقد باكو لدعم وصول منتجي الفواكه والخضروات المحليين إلى الأسواق الدولية

    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٨]

    باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

    عقد في باكو منتدى أوراسيا ل SGF International e.V. (SGF) والاتحاد الدولي للفواكه وعصائر الفواكه (IFU) بتنظيم غرفة التجارة الأمريكية –الأذربيجانية (AmCham Azerbaijan) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبدعم شركة كوكا كولا. ومنتدى أوراسيا هذا هو المنتدى الرابع الذي عقد في أمريكا اللاتينية عام 2016 وآسيا عام 2017 وأفريقيا عام 2018.

    تفيد وكالة (أذرتاج) أن نائب وزير الاقتصاد لجمهورية أذربيجان رفعت محمدوف ورئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أذربيجان جيي سينكخ رحبا بالمشاركين في منتدى "أوراسيا 2019" وشددا على أن هذا المنتدى هو منصة مهمة جداً لوصول أرباب العمل في مجال إنتاج الفواكه والخضروات إلى الأسواق العالمية وإقامة علاقات التعاون مع اللشركاء الأجانب.

    AZERTAG.AZ :منتدى "أوراسيا 2019" المنعقد باكو لدعم وصول منتجي الفواكه والخضروات المحليين إلى الأسواق الدولية
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    منتدى "أوراسيا 2019" المنعقد باكو لدعم وصول منتجي الفواكه والخضروات المحليين إلى الأسواق الدولية منتدى "أوراسيا 2019" المنعقد باكو لدعم وصول منتجي الفواكه والخضروات المحليين إلى الأسواق الدولية منتدى "أوراسيا 2019" المنعقد باكو لدعم وصول منتجي الفواكه والخضروات المحليين إلى الأسواق الدولية