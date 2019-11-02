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    إحضار 458 مصعد جديد إلى باكو

    ٠٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٢]

    باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

    بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن تعزيز القاعدة المادية التقنية لمرافق المصاعد في المباني عديدة الطوابق في مدينة باكو تعاقدت الوحدة الإنتاجية لتصليح المصاعد لمدينة باكو مع شركة Wittur Holding GMBH من جمهورية المانيا الاتحادية التي لها خبرة كبيرة والإمكانيات التقنية الواسعة في هذا المجال.

    أبلغت وكالة (أذرتاج) في السلطة التنفيذية لمدينة باكو عن عقد مراسم التقديم ومناقشة سير الأعمال في تركيب المصاعد الجديدة في باكو والأعمال التي ستنفذ في هذا المجال في المستقبل في مجمع "الأبراج المشتعلة" بمشاركة مسئولي الوحدة الإنتاجية لتصليح المصاعد لمدينة باكو وشركة Wittur Holding GMBH الألمانية وكذلك رؤساء عدد من الشركات الأذربيجانية المعروفة.

    كما تم تركيز الاهتمام إلى تواصل أعمال تبديل المصاعد التي أكملت مدة تشغيلها في ناطحات السحاب في مدينة باكو وشراء المصاعد الجديدة لاستبدال المصاعد القديمة الأخرى.

    AZERTAG.AZ :إحضار 458 مصعد جديد إلى باكو
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