أذربيجان تقدم مذكرة احتجاج الي الولايات الامريكية المتحدة

باكو، 2 نوفمبر، (أذرتاج).

استدعت الخارجية الأذربيجانية سفير الولايات الامريكية المتحدة لدى أذربيجان اورل ليتزينبيرغر وقدمت له مذكرة احتجاج بسبب زيارة قام بها الي الولايات الامريكية المتحدة "ممثل" النظام غير الشرعي الذي تأسس في منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن وزارة الخارجية الأذربيجانية احتجت فيها على منح تأشيرة الدخول الي الولايات المتحدة الامريكية لـ"ممثلي" الكيان المصطنع الذين يقدمون من اراضي أذربيجان المحتلة مشددة علي انها ضربة لعملية السلام في النزاع الأرميني الاذربيجاني. وورد في مذكرة الخارجية الأذربيجانية أن الموافقة على مثل هذه الزيارات تشكل تناقضا صارخا مع التزامات الولايات الامريكية المتحدة بصفتها رئيسة مشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي وكذلك مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم المساس بالحدود المتعارف عليها دوليا.

وتنتظر وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الولايات الامريكية المتحدة بصفتها عضوة مهمة في المجتمع الدولي ستساهم اسهاما كبيرا في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن للأمم المتحدة في عام 1993 بخصوص نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان من خلال دعمها القاطع للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتتجنب في اتخاذ أي خطوة تؤثر سلبيا على عملية تسوية النزاع.

وقال السفير اورل ليتزينبيرغر إن الجانب الامريكي علي علم باستقبال بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي اشخاص قدموا من قراباغ الجبلية مؤكدا أن الولايات الامريكية المتحدة تؤيد عملية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي وهي لا تعترف بنظام تأسس في منطقة قاراباغ الجبلية.